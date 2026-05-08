Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ata tohumlarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait seralarda tamamen Ata Tohumlarından üretilen domates, biber, patlıcan, acur, salatalık ve fasulye fideleri, Aydın’ın dört bir yanında vatandaşlarla buluşturuluyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen yazlık fideler, Germencik ve Çine ilçelerinde vatandaşlara dağıtıldı. Fide dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ata Tohumlarından üretilen fideleri alan vatandaşlar kendi bahçelerinde sağlıklı, doğal ve güvenilir ürün yetiştirme fırsatı bulduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu, Ata Tohumlarının gelecek kuşaklara güvenle aktarılması için çalışmalarının devam edeceğini belirtti ve "Aydınımızın bereketini hemşehrilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Ata Tohumları bizim için yalnızca bir tohum değil, geçmişimizden geleceğe uzanan bir miras. Bizler de bu mirası gelecek kuşaklara güvenle aktarmak için çalışmaya, hemşehrilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.