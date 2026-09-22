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Kaynak: İHA

Aydın ilinin Efeler ilçesinde ikamet eden Demans hastası yaşlı bir kadından bir süredir iz alınamazken, görevliler kayıp vatandaşı arama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Hadise, Kocagür semtinde 21 Eylül Pazartesi günü saat 23.00 sularında yaşandı. Elde edilen bilgilere kıyasla, Alzheimer rahatsızlığı bulunan 75 yaşındaki Meryem Tok, aile fertlerinin bilgisi dışında ikametinden uzaklaştı. Bir müddet geçmesine rağmen dönmeyen Tok’u şahsi gayretleriyle izleyemeyen hane halkı, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezine aktardı. Bildirim neticesinde sahaya asayiş güçleri, AFAD ve AKUT personelleri yönlendirildi. Hızla adrese ulaşan görevliler, kaybolan kadına ulaşılabilmesi amacıyla geniş çaplı tarama başlattı. Arama kurtarma ekiplerinin yerleşim yeri ve civar arazideki iz sürme operasyonlarının sürdüğü aktarıldı.