Aydın’da alevlerin ortasında kalan çift canını zar zor kurtardı: Evleri gözlerinin önünde kül oldu

Kavşit Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü başlayan yangın, sert rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen 4 helikopter, 2 uçak, 17 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 127 personel alevleri kontrol altına alabilmek için hem havadan hem karadan zamanla yarışıyor.