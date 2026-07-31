Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Aydın’da alevlerin ortasında kalan çift canını zar zor kurtardı: Evleri gözlerinin önünde kül oldu

Aydın’da alevlerin ortasında kalan çift canını zar zor kurtardı: Evleri gözlerinin önünde kül oldu

Aydın’ın Çine ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan orman yangını, Mutaflar Mahallesi’ni yutup geçti. Alevlerin arasında mahsur kalan vatandaşlar geçim kaynakları olan hayvanlarını alarak bölgeden güçlükle kaçabildi.

Kaynak: İHA
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Aydın’da alevlerin ortasında kalan çift canını zar zor kurtardı: Evleri gözlerinin önünde kül oldu - Resim: 1

Kavşit Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü başlayan yangın, sert rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen 4 helikopter, 2 uçak, 17 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 127 personel alevleri kontrol altına alabilmek için hem havadan hem karadan zamanla yarışıyor.

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Aydın’da alevlerin ortasında kalan çift canını zar zor kurtardı: Evleri gözlerinin önünde kül oldu - Resim: 2

AİLELER CANLARINI VE HAYVANLARINI ZAR ZOR KURTARDI

Yangının ilerleyerek Mutaflar Mahallesi’ne ulaşmasıyla birlikte mahalle sakinleri büyük dehşet yaşadı. Evleri alevler içinde kalan Hakan Akbaş ve eşi, bir anda yangının ortasında kaldıklarını belirtti. Yaşadıkları korku dolu anları aktaran çift, evlerinin gözleri önünde yanıp kül olduğunu, hayvanlarını da yanlarına alarak bölgeden can havliyle kaçmayı başardıklarını dile getirdi.

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Aydın’da alevlerin ortasında kalan çift canını zar zor kurtardı: Evleri gözlerinin önünde kül oldu - Resim: 3

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Aydın’da alevlerin ortasında kalan çift canını zar zor kurtardı: Evleri gözlerinin önünde kül oldu - Resim: 4
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Aydın’da alevlerin ortasında kalan çift canını zar zor kurtardı: Evleri gözlerinin önünde kül oldu - Resim: 5
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Aydın’da alevlerin ortasında kalan çift canını zar zor kurtardı: Evleri gözlerinin önünde kül oldu - Resim: 6
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Aydın’da alevlerin ortasında kalan çift canını zar zor kurtardı: Evleri gözlerinin önünde kül oldu - Resim: 7
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Aydın’da alevlerin ortasında kalan çift canını zar zor kurtardı: Evleri gözlerinin önünde kül oldu - Resim: 8
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Aydın’da alevlerin ortasında kalan çift canını zar zor kurtardı: Evleri gözlerinin önünde kül oldu - Resim: 9
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