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Kaynak: İHA

Umurlu Bayramyeri Mahallesi'nde gece saatlerinde hava almak amacıyla evinin bahçesine çıkan baba, 25 yaşındaki oğlu U.Ş.'nin ağaçta asılı olduğunu gördü. Büyük bir panikle oğlunu ipten indiren baba, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine adrese kısa sürede sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık personelleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından genci ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan U.Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.