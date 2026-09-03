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Kaynak: İHA

Aydın’ın Efeler ilçesinde 8 katlı bir apartmandan yayılan yoğun yanık kokusu ve duman, bina sakinlerini tedirgin etti. Yangın şüphesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, Hasanefendi Mahallesi Enstitü Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın havalandırma boşluğundan yoğun yanık kokusu ve duman geldiğini fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE APARTMANDA İNCELEME YAPTI

İhbarın ardından kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, duman ve kokunun kaynağını belirlemek için binada inceleme başlattı.

Yapılan kontrollerde yanık kokusunun elektrikli su ısıtıcısının kablosunun yanmasından kaynaklandığı tespit edildi.

APARTMAN SAKİNLERİ RAHAT NEFES ALDI

Ekiplerin gerekli güvenlik kontrollerini tamamlamasının ardından tehlikeli bir durum olmadığı belirlendi. İtfaiye ve polis ekipleri bölgeden ayrılırken, kısa süreli panik yaşayan apartman sakinleri de rahat nefes aldı.