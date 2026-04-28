Aydın İl Jandarma Komutanlığı Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile '2313 Sayılı kanuna aykırılık' suçlarından aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. (70) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.