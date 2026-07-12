Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 51 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, toptancılıkla uğraşan 53 yaşındaki Aziz Dikici, yaklaşık 10 gün önce bir arkadaşıyla birlikte satış yapmak amacıyla İstanbul'dan Aydın'a geldi. Dikici, kaldıkları evde arkadaşı tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Dikici, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Diyabet hastası olduğu öğrenilen Aziz Dikici'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.