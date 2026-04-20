Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Nisan 2026 - 19 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 27 bin 839 şahıs sorgulanırken, 133 aranan şahıs yakalandı, 63 şahıs tutuklandı. Çalışmalarda 20 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında 46 şahsa adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmalarda 525 gram uyuşturucu madde, 488 adet sentetik ecza, 3 adet tabanca, 7 adet kurusıkı tabanca, 4 adet av tüfeği/pompalı tüfek, 82 adet fişek ele geçirildi. Trafik denetimlerinde 25 bin 042 araç ve motosiklet sorgulandı, 138 araç trafikten men edildi, 4 bin 979 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.