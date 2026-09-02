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Kaynak: İHA

Aydın genelinde aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ekipler bu kapsamda operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda bir firarinin izine ulaşıldı. "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma" suçundan aranan Ö.K.'nin (42) yeri tespit edildi. Hakkında 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunduğu belirlendi.

Ekipler şahıs hakkında detaylı inceleme yaptı. İncelemelerde Ö.K.'nin farklı suçlardan da arandığı ortaya çıktı. Şahsın "Güveni Kötüye Kullanma", "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından da arandığı saptandı.

Bunun üzerine JASAT ekipleri hemen harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonla Ö.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.