Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde düzensiz göç ve göçmenle mücadele konusunda yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botta motor arızası meydana geldi. Açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenler, yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları bölgeye gönderildi. Kısa sürede bulunan lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Gerekli sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından düzensiz göçmenler, GÖKSEM’e gönderildi.