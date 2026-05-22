Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Haftası'nın birleştirici ve kapsayıcı ruhunu yansıtan anlamlı bir etkinliğe imza attı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Pınarbaşı Mesire Alanı’nda özel bireyler ve ailelerine yönelik özel bir piknik programı organize edildi.

Doğayla iç içe bir atmosferde gerçekleşen ve sevgi ile dayanışma bağlarının güçlendiği etkinlik, canlı müzik performanslarıyla başladı. Şenlik havasında geçen organizasyonda, özel bireyler için gün boyunca çeşitli sosyal aktiviteler, eğlenceli yarışma parkurları ve oyunlar düzenlendi. Kendileri için hazırlanan alanlarda doyasıya eğlenen özel bireylerin mutluluğu renkli görüntülere sahne oldu.

19 Mayıs coşkusunu hep birlikte paylaşmanın heyecanını yaşayan katılımcılar, organizasyon sayesinde unutulmaz bir gün geçirdi. Etkinliğe katılan aileler, çocuklarının sosyalleşmesine ve keyifli vakit geçirmesine katkı sağlayan bu anlamlı buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkürlerini iletti.