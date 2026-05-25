Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sürüklenen lastik bot içerisindeki 19 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-30, KB-72) tarafından lastik bot içerisindeki 19 göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler yapılan işlemlerin ardından GÖKSEM’e gönderildi.