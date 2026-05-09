JANDARMADAN ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK OPERASYON
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
16 YIL 7 AY KESİNLEŞMİŞ CEZASI VARDI
Edinilen bilgilere göre gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 17 ayrı suçtan toplam 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 yaşındaki F.D. yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. F.D., cezaevine gönderildi.