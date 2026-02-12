Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yağış anında yerel fırtına (50-
Aydın’a kuvvetli rüzgar uyarısı
Aydın’da bugün gece saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetli şekilde eseceği uyarısı yapıldı.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yağış anında yerel fırtına (50-
Kaynak: İHA