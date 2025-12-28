Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre ekipler, Didim ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bottan 6 düzensiz göçmenin denize düştüğü ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler harekete geçerken bölgeye Sahil Güvenlik Botları sevk edildi.

Kısa sürede belirlenen koordinatlara ulaşan ekipler tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

KARADA 23 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Olay ile bağlantılı olarak karada yapılan takip neticesinde tespit edilen 6'sı çocuk 23 düzensiz göçmen daha yakalandı. Düzensiz göçmenler gerekli sağlık kontrollerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'e (GÖKSEM) teslim edildi