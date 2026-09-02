Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Aydın’ın Söke ilçesinde hayvan sağlığının korunması için yürütülen saha çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, bölgedeki hastalıktan ari hayvancılık işletmelerini ziyaret ediyor.

Ekipler, tesislerde sağlık denetimleri gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan düzenli kan örnekleri toplanıyor. Elde edilen numuneler, gerekli laboratuvar testleri ve sağlık analizleri için sevk ediliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri konuya ilişkin bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, hayvan hastalıklarının önüne geçilmesinin temel hedef olduğu vurgulandı. İşletmelerin mevcut sağlık statülerinin korunması amaçlanıyor. Sağlıklı ve güvenli yetiştiriciliğin sürdürülebilir kılınması için denetimler kararlılıkla sürdürülüyor.

Hastalıktan ari işletmelerde uygulanan bu rutin testler, resmi kontrol süreçlerinin önemli bir ayağını oluşturuyor. Tesislerdeki sağlık durumunun yakından takibi için denetimler belirlenen periyotlarla devam edecek.