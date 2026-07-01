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Kaynak: İHA

Aydın’ın Söke ilçesinde yapımı yürütülen ve kentin en büyük yatırımları arasında yer alan Sarıçay Barajı projesinde çalışmalar kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Söke ilçesine bağlı Bağarası ve Çalışlı mahallelerinin yaklaşık 1,5 kilometre güneyindeki Sarıçay Deresi üzerinde yükselen baraj, bölgenin su geleceği için kritik bir rol oynuyor.

İnşaat süreci hızla ilerleyen Sarıçay Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte, tesiste yıllık toplam 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyu depolanacak. Aydın’ın verimli topraklarına can suyu olması hedeflenen devasa yapı, başta Kuşadası ve Söke ilçeleri olmak üzere bölge halkının temiz su ihtiyacını karşılayacak.

Bölgenin uzun vadeli su gereksinimini karşılamak amacıyla planlanan projenin hayata geçmesiyle, iki ilçede yaşayan yaklaşık 303 bin 160 vatandaşın içme suyu problemi çözüme kavuşmuş olacak. Yatırımın tamamlanması için ekiplerin sahadaki yoğun mesaisi sürüyor.