Aydın merkezli üç ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 32 kaçak göçmen ile firari konumdaki bir organizatör yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ve Otoyol Jandarması ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma yürütüldü. Operasyon, Aydın’ın Söke, Kuşadası ve Didim ilçeleri ile İzmir ve Muğla illerini kapsadı.

Yapılan takip ve denetimler sonucunda İzmir’den hareket eden bir minibüs durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde 32 kaçak göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı minibüse el konulurken, organizatör olduğu değerlendirilen H.Ş. (38) isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Firari şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan kaçak göçmenlerle ilgili idari işlemlerin sürdüğü öğrenildi.