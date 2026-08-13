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Kaynak: İHA

Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Gencelli Mahallesi civarındaki ormanlık sahada, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00 sularında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine adrese çok sayıda ekip yönlendirildi.

İhbarla birlikte bölgeye hızla intikal eden Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı personeller, alevleri sınırlamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Söndürme sürecine kara ekiplerinin yanı sıra havadan da çok sayıda sortileriyle destek verildi.

Alevlerin yayıldığı alanın engebeli ve dağlık yapıda olması, karadan yürütülen müdahaleleri son derece güçleştirdi. Ekiplerin yaklaşık 25 saat boyunca aralıksız sürdürdüğü yoğun çabaların ardından yangın tamamen kontrol altına alındı.

Ekiplerin saha genelindeki soğutma faaliyetleri aralıksız sürüyor.