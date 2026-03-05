Aydın’ın Kuyucak ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 7 şüpheli, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla suçüstü yakalandı. Tarihi dokuya zarar vermeye çalışan şahıslarla birlikte çok sayıda kazı ekipmanı ele geçirildi.

HAFSA HATUN TÜRBESİ MEVKİİNDE BASKIN

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıklarını koruma faaliyetleri kapsamında denetimlerini sıkılaştırdı. Edinilen bilgiye göre; dün akşam saatlerinde Kuyucak ilçesi Başaran Mahallesi Hisar mevkiinde bulunan, tarihi öneme sahip Hafsa Hatun Türbesi sit alanı çevresinde devriye görevi yürütüldü.

7 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Jandarma ekipleri, sit alanı içerisinde izinsiz kazı yapıldığını tespit ederek bölgeye baskın düzenledi. Operasyonda kaçak kazı yaptıkları belirlenen şu isimler gözaltına alındı:

A.A. (55)

H.Ö. (47)

R.S. (48)

D.U. (42)

A.G. (42)

E.T. (44)

M.A. (40)

KAZI EKİPMANLARINA EL KONULDU

Olay yerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin kaçak kazı sırasında kullandığı değerlendirilen çok sayıda kazı aleti ve teknik ekipman ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, yakalanan 7 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.