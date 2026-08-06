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Kaynak: İHA

Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi Kavaklı mevkiinde helikopter, ekipler ve mahalle halkının yoğun çabasıyla evlere ve ormana sıçramadan söndürülen yangında, 50 dekar alan zarar gördü.

Aydın’ın Karacasu ilçesi Ataköy Mahallesi Kavaklı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çoğunluğu şahıslara ait arazilerde başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

EKİPLER VE VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda karadan ve havadan müdahale ekibi sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için adeta zamanla yarışılan söndürme çalışmalarına Orman İşletme Şefliği’ne ait 1 helikopter, 3 arazöz ve 1 su tankeri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait 2 itfaiye aracı, Karacasu Belediyesi su tankeri katıldı.

Çok sayıda mahalle sakini, kendi su tankerleri ve Büyükşehir Belediyesi’nin mahallelere sağladığı tankerlerle destek verdi.

ZEYTİNLİKLER VE SULAMA SİSTEMLERİ ZARAR GÖRDÜ

Söğüt, kavak, otluk ve çalılık alanların yanı sıra vatandaşlara ait zeytinliklerin de etkilendiği yangında, toplam 50 dekar zirai alan zarar gördü. Bölgede, zeytin ağaçlarıyla birlikte üreticilere ait sulama hortumları da yanarak kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre 100'ü aşkın zeytin ağacı zarar gördü. Yangın alanında bulunan çok sayıda ahşap elektrik direği de alevlere teslim oldu.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Ekiplerin ve vatandaşların kenetlenerek yürüttüğü yoğun mücadele sayesinde alevler, çevredeki evlere, zeytin sıkım tesisine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede muhtemel bir parlamaya karşı soğutma çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.