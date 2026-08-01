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Kaynak: İHA

Hava sıcaklıklarının gün içinde 45 dereceyi bulduğu Aydın'da, belediyeler çalışanlarını korumak adına yeni önlemler alıyor. Bu kapsamda Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, açık alanda çalışan belediye ekiplerini ziyaret ederek yeni çalışma düzenini bizzat duyurdu. Alınan karar, açık havada görev yapan çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Germencik Belediyesi, kavurucu sıcakların olumsuz etkilerini en aza indirmek ve iş sağlığını güvence altına almak için vardiya saatlerinde değişikliğe gitti. Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin talimatıyla yürürlüğe giren karara göre; dış sahada görevini sürdüren personeller, günün en sıcak saatlerinden etkilenmemek adına çalışmalarını 06.00 ile 14.00 saatleri arasında gerçekleştirecek.

"ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ"

Saha ekiplerinin sağlığını ve güvenliğini ön planda tuttuklarını vurgulayan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bu dönemde çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerimizi yeniden düzenledik. Hem personelimizin güvenliğini gözetiyor hem de belediye hizmetlerinin vatandaşlarımıza kesintisiz şekilde ulaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."