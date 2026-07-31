Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Efeler Belediyesi, kent genelinde yaşam kalitesini artırmak ve hijyenik bir çevre sağlamak adına yürüttüğü saha faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin tarihi ve ticari dokusunu barındıran Ayakkabıcılar Çarşısı, Hasır Pazarı ile Zafer Mahallesi’ndeki sokaklarda detaylı bir hijyen seferberliği başlattı.

Sabahın erken saatlerinde başlatılan uygulamada, özel donanımlara sahip vakumlu yol süpürme araçları görev aldı. Çalışmaların zamanlaması, bölge esnafı ile vatandaşların günlük rutinlerinin aksamaması ve saha personelinin aşırı sıcaklardan etkilenmemesi hedefi doğrultusunda planlandı. Yürütülen titiz mesaiyle birlikte kaldırımlar, sokak araları ve pazar alanları baştan aşağı temizlenerek hijyenik duruma getirildi.

Bölgede gerçekleştirilen hummalı temizliğin ardından memnuniyetlerini ifade eden mahalle sakinleri ve çarşı esnafı, sergilenen çevre hassasiyeti sebebiyle Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e ve belediye çalışanlarına şükranlarını iletti. Çevre temizliğinin önemine dikkat çeken esnaf, yeni güne hijyenik bir ortamda adım atmanın hem ticari hareketliliğe hem de ziyaretçilerin memnuniyetine olumlu katkı sağladığını belirtti.