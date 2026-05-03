Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun dumanın sardığı binada evinin yandığını sanan yaşlı bir kadın fenalaşarak hastaneye sevk edildi.

Olay, Girne Mahallesi 2196 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın bodrum katında bulunan kağıt yığınları, henüz belirlenemeyen bir sebeple tutuştu. Kısa sürede büyüyen alevler bodrumu sararken, yükselen yoğun dumanlar tüm apartman boşluğuna yayıldı.

Dumanları fark eden bina sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında apartmanın birinci katında ikamet eden yaşlı bir kadın, dumanların kendi evinden çıktığını düşünerek büyük korku yaşadı. Panik nedeniyle fenalaşan kadına ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaşlı kadın, tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, binayı hızla tahliye ederek alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından olay yeri incelemesi yapıldı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma sürüyor.