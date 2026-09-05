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Bodrum'da SİT alanında yer alan bir otelin, "güçlendirme ve tadilat" ruhsatı adı altında izinsiz yıkılıp yeniden inşa edildiği iddiaları üzerine savcılık harekete geçti.

MedyaRadar'dan Ercan Öztürk'ün haberine göre; CİMER üzerinden yapılan şikayetler sonucunda, Aydın Doğan'a ait şirket ve sürece onay veren Bodrum Belediyesi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.

SAVCILIK VE KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ

CHP'li Hüseyin Sağ’ın gündeme getirdiği imar kirliliği iddialarının ardından, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı İmar Suçları Soruşturma Bürosu sürece müdahil oldu.

Savcılık, ihmali olduğu düşünülen Bodrum Belediyesi görevlileri hakkında Bodrum Kaymakamlığı'ndan ön inceleme talep etti.

Kaymakamlık, eski binanın yıkım ruhsatı olmaksızın mevzuatın arkasından dolanılarak yeniden inşa edildiğini belirterek, konunun teknik uzmanlık gerektirmesi nedeniyle incelemenin Valilik makamınca yapılmasını önerdi.

Soruşturma kapsamında, projeyi yürüten Doğan Holding bünyesindeki Marlin Otelcilik şirketinin ticari sicil kayıtları savcılığa teslim edildi.

BELEDİYENİN SAVUNMASI VE KURUL ONAYI

İddiaların odağındaki Bodrum Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Serkan Balkan, savcılığa gönderdiği yazıda sürecin yasal dayanaklarını şu şekilde açıkladı:

"Proje, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 12 Eylül 2025 tarihinde "güçlendirme esaslı mimari tadilat" olarak onaylandı. Zemine müdahale gerektiren tüm işlemler Müze Müdürlüğü denetiminde yürütülüyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra, teknik raporlar ve fotoğraflar Kurul'a sunulmadan otele kullanım izni verilmeyecek."

ŞİRKETTEN "DEPREM VE YANGIN RİSKİ" AÇIKLAMASI

Geçmişte 'DoubleTree By Hilton' olarak hizmet veren ve 2025'te Marlin Otelcilik'e devredilen tesisle ilgili şirket cephesi iddiaları reddetti.

Çalışmaların bölgedeki deprem ve yangın risklerine karşı alınan yasal bir güçlendirme faaliyeti olduğu vurgulandı. Tüm ruhsatların ilgili kamu kurumlarından usulüne uygun şekilde alındığı belirtildi.

Kaçak yapılaşma iddialarının eksik ve yanıltıcı olduğu, projenin kültürel ve çevresel dokuya zarar vermeden sürdürüldüğü ifade edildi.