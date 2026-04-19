Aydın Doğan, 90’ıncı yaş gününe, ailesinin Cannes’te organize ettiği özel bir etkinlikle girdi. Kutlamaya Doğan ailesinin üyeleri katılırken, geceye sadece aile bireylerinin yer aldığı samimi bir ortam damga vurdu.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, kutlamayı kızları Vuslat Doğan, Hanzade Doğan ve Arzuhan Doğan Yalçındağ ile eşi Sema Doğan ve torunları organize etti. Etkinlik, Cannes’te Carlton Oteli’nin özel bir salonunda gerçekleştirildi.

Aydın Doğan, eşi Sema Doğan ile birlikte masanın başında yer aldı. Gecede, kendisinin çocukluğundan bu yana tanıdığı Murat Karahan sahne alarak Anadolu türkülerini seslendirdi. Doğan, şarkılara zaman zaman eşlik etti, zaman zaman duygusal anlar yaşadı ve müziğe alkışlarla karşılık verdi.

Aile üyelerinin yanı sıra geceye katılan tek davetli isim, uzun yıllar Doğan Grubu’nda görev yapan Ertuğrul Özkök oldu.

Doğum gününün teması “90 Yılın Hatıraları” olarak belirlenirken, konuşmalarda duygusal anlar yaşandı. Torunu Yasemin Boyner, yaptığı konuşmada Aydın Doğan’ın hayatındaki etkisini anlatırken, “Sizi gerçekten çok seviyorum. Hayatım boyunca birçok insanla karşılaştım; kimileri kapıları hakla, kimileri parayla açmaya çalıştı. Ama sizin için kapılar her zaman kalpten açıldı” ifadelerini kullandı.

GECENİN EN DUYGUSAL ANI

Gecenin en duygusal anı ise Sema Doğan’ın, “İyi ki varsın hayatım” sözleriyle eşine yanağına kondurduğu öpücük oldu. Bu an, Aydın Doğan’ın 90’ıncı yaş günü hediyesi olarak hafızalara kazındı.