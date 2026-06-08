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Otoyol işletmecisi tarafından yapılan açıklamada, yeni uygulama sayesinde sürücülerin gişelerde herhangi bir görevli desteğine ihtiyaç duymadan işlemlerini kendi başlarına gerçekleştirebildiği bildirildi.

Sistemde, HGS bakiyesi bulunmayan araç sahipleri gişe alanlarında yer alan kiosklar üzerinden temassız kredi kartı ödemesi yapabiliyor. Bunun yanı sıra sürücüler, ihlalli geçiş fişi alarak ücretlerini daha sonra otoyolun internet sitesi aracılığıyla ödeme imkanına da sahip oluyor.

HGS kullanıcıları ise herhangi bir bekleme yaşamadan, sistem tarafından milisaniyeler içinde tanınarak geçişlerini tamamlayabiliyor. Böylece trafik akışının kesintisiz sürdürülmesi ve gişe noktalarında oluşabilecek yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Açıklamada, sürücülerden olumlu geri dönüşler alan sistemin, bekleme sürelerini minimum seviyeye indirerek otoyol hizmet kalitesini yükseltmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Dijital dönüşüm ve akıllı ulaşım çözümlerinin önemli bir örneği olarak gösterilen kiosk destekli tam otomatik gişe sistemi, farklı ödeme yöntemlerini tek noktada bir araya getirerek kullanıcılara daha fazla kolaylık sunuyor. Açıklamada ayrıca, modern ve kesintisiz ulaşım anlayışını destekleyen bu teknolojinin ilerleyen dönemde farklı otoyol projelerinde de uygulanmasının beklendiği belirtildi.

Aydın-Denizli Otoyolu’nda hayata geçirilen bu yenilikçi uygulamanın, Türkiye’de akıllı ulaşım sistemlerinin gelişimine katkı sağlayan önemli adımlardan biri olduğu vurgulandı.