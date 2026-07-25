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Kaynak: İHA

Transferi resmen açıklayan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Hoş geldin Defne Arlıel! Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Defne Arlıel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Defne Arlıel’e Aydın’a hoş geldin diyor; mavi-beyaz formamızla zaferlerle dolu, unutulmaz bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.