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Kaynak: İHA

Aydın Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliye önündeki durakta aliminyum folyoya sarılı şüpheli paket ihbarının ardından bölgeye polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler sokağı trafiğe kapatarak yaya ve araç girişini önledi. Bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile patlattı.

Patlamanın ardından paketin boş çıktığı öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri etrafa saçılan parçalar üzerinde inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerin ardından sokak trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.