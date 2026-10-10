Aydın Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliye önündeki durakta aliminyum folyoya sarılı şüpheli paket ihbarının ardından bölgeye polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

Aydın Adliyesi önünde alarm: Bomba imha ekipleri devreye girdi - Resim : 1

Olay yerine gelen ekipler sokağı trafiğe kapatarak yaya ve araç girişini önledi. Bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile patlattı.

Aydın Adliyesi önünde alarm: Bomba imha ekipleri devreye girdi - Resim : 2

Patlamanın ardından paketin boş çıktığı öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri etrafa saçılan parçalar üzerinde inceleme gerçekleştirdi.

Bomba imha ekipleri devreye girdi: Fünye yerleştirildi ve patlatıldıBomba imha ekipleri devreye girdi: Fünye yerleştirildi ve patlatıldıGündem

Yapılan incelemelerin ardından sokak trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.