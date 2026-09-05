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Kaynak: DHA

Aydın genelinde kaçak göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından açıkta hareket eden lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları sevk edildi. Ekipler, hareketli fiber karinalı lastik botu durdurdu.

10'U ÇOCUK 21 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Botta yapılan kontrolde 10'u çocuk 21 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaçak göçmenlerin gerekli sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

GÖÇMENLER GÖKSEM'E GÖNDERİLDİ

Sağlık kontrollerinin ardından kaçak göçmenler, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisi hakkında ise adli işlem başlatıldı.