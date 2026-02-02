TMC Film imzası taşıyan ve artık pazar günleri yayınlanan “Rüya Gibi”, uluslararası bir konuğu ağırlıyor. Berlin’de yaşamını sürdüren Kerem Can, Netflix’te yayınlanan “Kasaba” dizisindeki performansıyla dikkat çekmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu, bu kez “Rüya Gibi” ile televizyon izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kerem Can’ın canlandıracağı karakterin geçmişi ve sakladığı sırlar, dizinin gidişatını derinden etkileyecek. Almanya’da çekilen Bumin Musul imzalı “Frau Schmidt’in Komşuları Hakkında” filminde avukat rolüyle de izlenen oyuncunun, yeni dijital projeler için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.