Ayda 482 bin TL maaşa eleman arıyorlar: Tek şartı var

Adayların süt bazlı dondurmaların lezzet, aroma ve dokusunu iyi analiz edebilmesi işe alım için tek şart. Ayrıca yeme-içme kültürüne meraklı olmak, güçlü gözlem yeteneğine sahip olmak ve bu gözlemleri yazılı iletişimle doğru bir şekilde aktarabilmek aranan başlıca kişisel yetkinlikler arasında yer alıyor.