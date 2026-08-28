ABD’li rap müzik efsanesi Snoop Dogg, kurucu ortakları arasında yer aldığı "Dr. Bombay" isimli dondurma markası için sıra dışı bir iş fırsatını duyurdu.
Ayda 482 bin TL maaşa eleman arıyorlar: Tek şartı var
ABD'li rapçi Snoop Dogg, kurucu ortağı olduğu dondurma markası için aylık 10 bin dolar (yaklaşık 482 bin TL) maaşla "dondurma tadımcısı" aradığını açıkladı. zaktan çalışma modeliyle gerçekleşecek bu iş için Türkiye dahil tüm dünyadan başvuru olacak. Tek şart ise dondurma yemek.Gülsüm Hülya Sundu
Sanatçının kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolu ilana göre, marka bünyesinde üç ay boyunca görev yapacak bir dondurma tadımcısı aranıyor.
Tamamen uzaktan (remote) çalışma modeliyle yürütülecek bu pozisyona seçilen kişi, aylık 10 bin dolar (güncel kura göre 482 bin 447 TL) kazanma fırsatı yakalayacak.
İşe alınacak şanslı adayın temel görevi dondurma yemek olsa da, markanın gelişimine katkı sağlaması beklenen bazı sorumlulukları da bulunuyor:
Farklı ülkelerdeki tüketici alışkanlıklarını, yeme-içme kültürlerini ve yeni lezzet trendlerini analiz ederek markaya raporlamak.
Yapılan tadım testlerinden elde edilen deneyimleri yaratıcı sosyal medya içeriklerine dönüştürmek.
Marka ekibiyle koordineli çalışarak yeni dondurma lezzetleri ve pazarlama stratejileri üzerine fikir üretmek.
İlanın en dikkat çekici detaylarından biri ise başvuru şartları arasında herhangi bir profesyonel aşçılık veya mutfak deneyiminin yer almaması oldu.
Adayların süt bazlı dondurmaların lezzet, aroma ve dokusunu iyi analiz edebilmesi işe alım için tek şart. Ayrıca yeme-içme kültürüne meraklı olmak, güçlü gözlem yeteneğine sahip olmak ve bu gözlemleri yazılı iletişimle doğru bir şekilde aktarabilmek aranan başlıca kişisel yetkinlikler arasında yer alıyor.