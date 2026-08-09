Ayda 1 milyon 200 bin liraya çalışacak eleman arıyorlar: Geleceğin mesleği

Sektör temsilcilerine göre, insan zihni ile harici donanımlar arasındaki veri akışını şifreleyen bu uzmanlar, küresel ölçekte aylık 12.000 ile 25.000 dolar (yaklaşık 570.000 TL – 1.200.000 TL+) arasında değişen rekor maaş paketleriyle istihdam ediliyor.