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Kaynak: Haber Merkezi

Rusya-Ukrayna savaşının tırmanması, Karadeniz üzerinden yapılan ayçiçek yağı sevkiyatını tehdit ediyor. İhracat hatlarında yaşanabilecek aksaklıkların milyonlarca ton ürünün piyasaya ulaşmasını engelleyebileceği belirtilirken, 2022’de yaşanan sert fiyat artışlarının yeniden gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Geçen yıl eylül-aralık döneminde Rusya ve Ukrayna yaklaşık 3,5 milyon ton ayçiçek yağı sevk etti. Bu yıl alternatif demir yolu ve kara yolu güzergâhlarının en fazla 1 milyon ton taşıyabileceği öngörülüyor. Bu durum, 2,5 milyon tonluk potansiyel tedarik açığı riskini beraberinde getiriyor.

2022’DE FİYATLAR 2 BİN DOLARI AŞMIŞTI

Rusya-Ukrayna savaşının ilk döneminde ayçiçek yağının ton fiyatı 1.420 dolardan 2.000 doların üzerine çıkmıştı. Soya yağı 2.008 dolara, palm yağı ise 1.960 dolara kadar yükselmişti.

Fiyat artışları Türkiye’yi de etkileyebilir

Ayçiçek yağının ton fiyatının yaklaşık 1.220 dolar, soya yağının ise 1.250 dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. Sevkiyat sorunlarının büyümesi halinde soya ve palm yağı fiyatlarında ton başına 300 ila 500 dolarlık artış yaşanabileceği öngörülüyor.

Bitkisel yağlarda önemli bir ithalatçı olan Türkiye de küresel fiyat artışlarından etkilenebilir. Olası bir arz krizi, iç piyasada ayçiçek yağı fiyatlarını ve gıda enflasyonunu yukarı çekebilir.