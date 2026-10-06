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Türkiye'nin mutfağında en fazla tüketilen ürünlerin başında gelen ayçiçek yağında yeni sezon hareketliliği hız kazandı. Adana'da temmuz ayında başlayan ve Trakya başta olmak üzere diğer bölgelerde devam eden hasat döneminde, geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından güçlü bir üretim artışı öngörülüyor.

TÜİK’in 2026 yılı ilk bitkisel üretim tahminine göre ayçiçeği üretiminin geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 16 artarak 2,3 milyon tona çıkması beklenirken, sektör temsilcileri rekoltenin 2,5 milyon tonu aşacağı görüşünde birleşiyor.

BÖLGE BÖLGE BEREKET: EDİRNE VE KIRKLARELİ'DE VERİM İKİ KATINA ÇIKTI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kurak geçen sezonun ardından elverişli yağışlar verim beklentisini yükseltti:

Edirne: Dekar başına verimin 140 kilogramdan 217 kilograma yükselmesi; ekim alanının 1 milyon 261 bin dekara çıkmasıyla üretimin 173 bin tondan 252 bin tona ulaşması bekleniyor.

Kırklareli: Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, bölgede verimlerin yer yer geçen yılın iki katına çıktığını, ürün kalitesi ve yağ oranlarının yükseldiğini belirtti.

İstanbul Çevresi: Silivri, Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece'deki üreticiler rekoltede yüzde 20-25 arası artış öngörüyor.

Edirne Ziraat Odası: Başkanı Hüseyin Arabacı, yağışların kuraklık riskini azaltmasıyla kalite ve verim beklentisinin karşılandığını vurguladı.

İTHALAT VERGİSİNE DÜZENLEME VE KARADENİZBİRLİK FİYATI

Ticaret Bakanlığı, yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanan yüzde 20 gümrük vergisini 1 Ekim 2026 itibarıyla yüzde 12’ye düşürdü. Ayrıca 11 Ocak - 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında kullanılmak üzere 1 milyon 250 bin ton tohuma yüzde 0 gümrük vergili (veya 500 bin ton ham yağa yüzde 20 vergili) tarife kontenjanı açıldı. Bu kontenjandan yararlanacak sanayicilere 1 Temmuz - 30 Kasım 2026 arasında yerli ürün alma şartı getirildi.

Öte yandan Karadenizbirlik, 2026 sezonu yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını geçen yıla göre yüzde 17,2 artırarak ton başına 34 bin lira olarak duyurdu. Karadenizbirlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, dekara elde edilen ürün miktarının geçen sezonun iki katından fazla seviyeye ulaştığını ifade etti.

BEREKET MARKET ETİKETLERİNE NE ZAMAN YANSIYACAK?

Yüksek rekolte ve yüzde 12'ye indirilen gümrük vergisinin market fiyatlarına etkisinin hemen görülmesi beklenmiyor. Sektör temsilcileri, yeni mahsulün fabrikalarda işlenip piyasaya girmesi ve hasadın tamamlanmasıyla birlikte fiyatlardaki asıl rahatlamanın kasım ayından itibaren netleşeceğini öngörüyor.