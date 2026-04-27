Ordu / Murat Yılmaz / Yeniçağ



Ordu’nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası’nda düzenlenen “Madene Hayır” mitingi, geniş katılımla gerçekleşti. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, doğanın korunması için güçlü mesajlar verildi.

Mitinge Aybastı Belediye Başkanı’nın yanı sıra çeşitli siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve oda başkanları da katıldı. Katılımcılar, yaylanın doğal güzelliklerinin ve ekolojik dengesinin korunması gerektiğini vurgulayarak, bölgede yapılması planlanan madencilik faaliyetlerine karşı olduklarını dile getirdi.



Ellerinde Bayraklarla bir araya gelen vatandaşlar, “Madene hayır” sloganları atarak tepkilerini ortaya koydu. Konuşmalarda, Perşembe Yaylası’nın yalnızca Aybastı için değil, bölge turizmi ve doğal yaşam açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.



STK ve oda başkanları da yaptıkları açıklamalarda, çevresel etkilerin geri dönülemez sonuçlar doğurabileceğine işaret ederek, yaylanın korunması gerektiğini ifade etti.



Miting sonunda yapılan ortak açıklamada, yaylada madencilik faaliyetlerine izin verilmemesi gerektiği vurgulanarak, doğanın korunması için mücadelenin süreceği ifade edildi.