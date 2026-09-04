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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Murat Yılmaz / Yeniçağ



Ordu’nun Aybastı ilçesinde 30 Ağustos Pazar gününden bu yana kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Eyüp Seçgin, yürütülen arama çalışmaları sırasında ormanlık alanda bir ağaca asılı halde bulundu.

Aybastı’nın Alacalar Mahallesi’nde yaşayan Eyüp Seçgin’den 30 Ağustos Pazar gününden bu yana haber alınamaması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin sürdürdüğü arama çalışmaları sırasında Seçgin’in cansız bedenine ormanlık alanda ulaşıldı. Seçgin’in bir ağaca asılı halde bulunduğu öğrenildi.

Acı haber, Seçgin’in ailesi, yakınları ve mahalle sakinlerinde büyük üzüntüye neden oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Seçgin’in kesin ölüm nedeninin yapılacak adli incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.