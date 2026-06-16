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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Murat Yılmaz / Yeniçağ



Aybastı Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinden istifa eden Uzman Doktor Gökhan Turan için vatandaşlardan ve hemşehrilerinden büyük destek geldi.



İddiaya göre, iki siyasetçinin baskısı nedeniyle istifa ettiği öne sürülen Gökhan Turan’ın ayrılık kararı sonrası sosyal medyada çok sayıda destek mesajı paylaşıldı. Aybastı halkı, başarılı doktorun görevine devam etmesi yönünde çağrıda bulundu.



Gelen yoğun desteklerin ardından Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci de konuya kayıtsız kalmadı. Yapılan görüşmelerin ardından Uzman Doktor Gökhan Turan’ın başhekimlik görevine devam edeceği öğrenildi.



Aybastı’da vatandaşlar kararı memnuniyetle karşılarken, “halkın sesi duyuldu” yorumları yapıldı.