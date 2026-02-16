

Ordu / Murat Yılmaz / Yeniçağ



Ordu’nun Aybastı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı felç etti. Aniden bastıran fırtına nedeniyle birçok binanın çatısı uçarken, devrilen ağaçlar yolları kapattı.



En dikkat çeken olay ise bir binanın balkonunun park halindeki bir aracın üzerine düşmesi oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta ciddi maddi hasar meydana geldi.



Fırtınanın etkisiyle bazı mahallelerde ulaşım kısa süreliğine durma noktasına gelirken, belediye ve itfaiye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak ve hasar tespit çalışması yapmak için bölgede çalışma başlattı.

Yetkililer, vatandaşları çatı uçması ve ağaç devrilmesi riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.