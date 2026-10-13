Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Murat Yılmaz / Yeniçağ



Ordu’nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası Karga Tepesi’nde el freni çekilmeyi unutulan araç, yamaçtan aşağı kayarak gölete uçtu. Aracın vinç yardımıyla sudan çıkarıldığı olayda can kaybı yaşanmadı.

Ordu’nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası Karga Tepesi’nde yaşanan olay, görenleri şaşırttı. İddiaya göre, park edildiği sırada el freni çekilmeyi unutulan araç, bulunduğu noktadan hareket ederek tepeden aşağı kaydı ve gölete uçtu.

ARAÇ VİNÇLE SUDAN ÇIKARILDI

Dün meydana gelen olayın ardından gölete düşen araç, bugün vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Aracın sudan çıkarılması sırasında bölgede çalışma yürütüldü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yaşanan olayda can kaybı olmaması sevindirdi. Karga Tepesi’nde meydana gelen olay, çevrede dikkat çekti.

Araç sahiplerine önemli bir hatırlatma niteliği taşıyan olay, araç park edilirken el freninin çekilmesinin ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.