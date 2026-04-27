Aybastı ilçesinde belediye binasında 6 gün önce dehşet verici bir saldırı meydana geldi. 21 Nisan günü saat 10.50’de Aybastı Belediyesi’ne gelen Yusuf Doğan isimli saldırgan, belediye çalışanı ve başkanın sekreteri Adem Demirkale’ye önce bazı sorular yöneltti.

SATIRLA BAŞINA VURDU

Demirkale’yi arkası dönükken hedef alan saldırgan, ceketinin içine sakladığı satırı çıkardı. Şüpheli, Demirkale’nin başına satırın keskin kısmıyla iki kez vurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırgan, diğer belediye çalışanları tarafından etkisiz hale getirilirken, yaralanan sekreter için sağlık ekiplerine haber verildi. Başından yaralanan Demirkale, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa’daki bir hastaneye sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Belediye başkanının sekreterinin saldırıya uğradığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Yusuf Doğan’ın sekreterlik odasına geldiği ve bir süre sonra ceketinden çıkardığı satırla Demirkale’ye iki kez vurduğu anlar yer aldı.

TUTUKLANDI

Saldırgan Yusuf Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.