TFF 1. Lig’in 19’uncu haftasında Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu’nda Çorum FK’yı misafir etti. Maçta ilk tehlike konuk takımdan geldi. 2'de Aleksic’in savunma arkasına gönderdiği ara pasına hareketlenen Eze’nin sol çaprazdan sert şutunda Orbanic topu güçlükle kornere çeldi. Bu dakikadan sonra Eruzurmspor üstünlüğü ele aldı. 6’da bu kez Mustafa Fettahoğlu sol çaprazdan uzak köşeye gönderdiği topu kaleci Sehic kornere çeldi. 9’da Grociata’nın pasıyla buluşan Benhur Keser’in sert şutunda top auta gitti. 35’te Giorbelidze’nin kale sahasına havalandırdığı topa Eren Tozlu kafayı vurdu. Kaleci Sehic üzerine gelen topu kontrol etti. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

52’de Erzurumspor öne geçti. Kaptığı topla ceza alanına giren Benhur Keser, meşin yuvarlağı kaleci Sehic’in solundan ağlara gönderdi. Golden sonra Çorum FK beraberliği bulmak için ataklarını sıklatırdı. 57’de Samudio’nun korner çizgisine indikten sonra içeri ortaladığı topu kaleci Orbanic son anda yakaladı. 66’da ceza alanı önünde Ferhat Yazgan’ın şutunda top kaleci Orbanic’de kaldı. 69’da Yusuf Erdoğan’ın ortasında Cemali Sertel’in kafa vuruşunda top auta gitti. 74’te ceza alanına giren Yusuf Erdoğan’ın şutunda top kale direğinin yanından auta gitti. 76’da rakip yarı alana hızlı giren Samudio’nun ceza alanına gönderdiği top kaleci Orbanic’de kaldı. Kalesindeki tehlikeleri atlatan Erzurumspor 90+2'de Hüsamettin Yener’in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Eren Tozlu’nun dibine girerek vurduğu top kaleci Sehic’te kaldı. Maç ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.