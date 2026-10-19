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Kaynak: DHA

İstanbul’da etkili olan sağanağın ardından Sarıyer Ayazağa’da meydana gelen selde kaybolan Haşim Ciritoğulları’nın cansız bedeni, saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bulunmuştu. Ciritoğulları için Ayazağa Merkez Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törene Sarıyer Kaymakamı Metin Maytalman’ın yanı sıra Ciritoğulları’nın yakınları, iş arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Haşim Ciritoğulları, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.