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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'u etkileyen şiddetli yağış ve selin ardından Ayazağa'da yeni bir çalışma başlatıldı. Dere yatağında yer alan Kur'an kursu, spor tesisi ve dükkanların yıkılacağını açıklayan İstanbul Valisi Davut Gül, bölgedeki dere ıslahının önünün açılacağını söyledi.

İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından Ayazağa'da dere yatağındaki yapılar için yeni bir çalışma başlatıldı. Bölgede risk oluşturan yapıların kaldırılması amacıyla yıkım çalışmalarına başlandı.

Çalışmalar kapsamında dere yatağında bulunan bir Kur'an kursu, spor tesisi ve bazı dükkanlar yıkılacak.

İstanbul Valisi Davut Gül, alınan kararla dere yatağındaki işgallerin ortadan kaldırılmasının ve ıslah çalışmalarının önündeki engellerin açılmasının amaçlandığını belirtti.

Sel sonrası enkazın kaldırılması ve günlük hayatın normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, Sarıyer Belediyesi ve ilgili kamu kurumlarının katılımıyla bölgenin geleceğine yönelik kararların değerlendirildiğini aktardı.

Gül, "Alınan kararlardan bir tanesi de bu dere yatağındaki işgallerin ortadan kaldırılması ve dere ıslahının önünün açılmasıydı.

KUR'AN KURSU BAŞKA YERDE YENİDEN YAPILACAK

Yıkım nedeniyle vatandaşların ve kurumların mağdur edilmemesi için de çalışma yürütülecek. Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, stadyumun yeniden hizmet verebilmesi ve Kur'an kursunun alternatif bir yerde yapılması konusunda talimat verdiğini açıkladı.

Gül, "Hem bir mağduriyete yol açmadan tedbirlerimizi alıyoruz hem de geciktirmeden bugün bunu yıkarak derelerin ıslahının önündeki engelleri açıyoruz" ifadelerini kullandı.