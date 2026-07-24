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Kaynak: AA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kurtulmuş, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının tarihi ve manevi anlamına vurgu yaptı.

"TARİHİMİZE VE MEDENİYETİMİZE SAHİP ÇIKIŞIN GÜÇLÜ BİR İFADESİ"

Paylaşımında Ayasofya'nın bir milletin tarihe kazınmış iradesini simgelediğini belirten Kurtulmuş, Fatih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'a bıraktığı kutlu emanetin, 6 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla yeniden asli hüviyetine kavuştuğunu ifade etti.

Kurtulmuş, açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:

"Bu, yalnızca bir mabedin yeniden ibadete açılması değil, tarihimize ve medeniyetimize sahip çıkışın güçlü bir ifadesidir."

"KALPLERİ BİRLEŞTİRMESİNİ NİYAZ EDİYORUM"

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılış yıl dönümünü kutlayan Kurtulmuş, bu mukaddes mekândan yükselen tekbir ve duaların birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olmasını temenni etti.

Mesajında, Ayasofya'dan semaya yükselen duaların mazlumlara umut olmasını dileyen Kurtulmuş, yeniden ibadete açılışın yıl dönümünü en kalbi duygularıyla tebrik etti.