Ayasofya'nın derinliklerinde saklı sır: Bin 600 yıllık 7 tünel keşfedildi

11 BİN METREKARELİK İSKELE

Bakan Ersoy, restorasyon sürecinde Ayasofya’nın kuzey, doğu ve güney cepheleri ile minaresinde yaklaşık 11 bin metrekare iskele kurulduğunu açıkladı. Minare altındaki galeri girişinde çelik platform sistemi oluşturuldu ve kuzey ile doğu cephelerinde çimento esaslı sıvalar temizlendi. Yüzeylerde biyolojik oluşum temizliği ve tuzdan arındırma çalışmaları yapıldı, mermer yüzeylerde mekanik temizlik devam ediyor.