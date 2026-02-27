Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül ve Bilim Kurulu Üyeleriyle Ayasofya-i Kebir Cami ve Sultanahmet Cami'sinde yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.
Ayasofya'nın derinliklerinde saklı sır: Bin 600 yıllık 7 tünel keşfedildi
İstanbul’un en önemli turistik yerlerinden Ayasofya’nın derinliklerinde bin 600 yıllık gizli tüneller bulundu. Tarihi keşfi açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sultan Ahmet Camii’nde süren kapsamlı restorasyonun tamamlandığını duyurdu.
Bakan Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii’nde yürütülen restorasyon çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersoy, Sultanahmet Camii’deki restorasyonun tamamlandığını, Ayasofya’daki çok katmanlı restorasyonun planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirtti. Ayrıca Ayasofya’nın altında 1600 yıllık 7 tünelin ortaya çıkarıldığını duyurdu.
11 BİN METREKARELİK İSKELE
Bakan Ersoy, restorasyon sürecinde Ayasofya’nın kuzey, doğu ve güney cepheleri ile minaresinde yaklaşık 11 bin metrekare iskele kurulduğunu açıkladı. Minare altındaki galeri girişinde çelik platform sistemi oluşturuldu ve kuzey ile doğu cephelerinde çimento esaslı sıvalar temizlendi. Yüzeylerde biyolojik oluşum temizliği ve tuzdan arındırma çalışmaları yapıldı, mermer yüzeylerde mekanik temizlik devam ediyor.
ASLINA UYGUN MALZEMELERLE ONARIM
Ersoy, “Merkez laboratuvar analizleri sonucunda Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait bulgular tespit ettik. Bilim heyetimizin onayıyla el yapımı tuğla üretip onarım çalışmalarında kullandık. Yapının güçlendirme ihtiyacı için georadar taramaları ve sayısal modellemeler yaptık, 5 bin 200 metrekarelik alanda güçlendirme projelerini hazırladık ve onayladık” dedi.
DETAYLI ÇALIŞMALAR
Cami içinde 43,5 metre yüksekliğinde iskele kurulduğunu belirten Bakan Ersoy, kubbe ve minarelerde gerçekleştirilen statik analizler, taş onarımları, altın varak kaplama ve kurşun örtü çalışmalarını anlattı. Tüm çalışmaların bilimsel tetkikler ve çağdaş restorasyon standartlarına uygun şekilde yürütüldüğünü vurguladı.
AYASOFYA’NIN ALTINDA BİN 600 YILLIK TÜNELLER
Restorasyon sırasında yer altı tünellerinde yapılan çalışmalara da değinen Ersoy, şu bilgileri paylaştı:
Batı Bahçe’de mekan 1, 2 ve 3 ile bağlantılı tüneller belgelendi.
Mekan 1’de 112 ton, mekan 2’de 522 ton, mekan 3’te ise 32 ton dolgu toprağı temizlendi.
Tünellerden bugüne kadar toplam 1.068 ton dolgu toprağı tahliye edildi.
Vezir Bahçe’deki yer altı mezar yapısında 102 ton dolgu toprağı temizlendi.
Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, tünellerin 1600 yıllık tarihe sahip olduğunu ve son hallerinin görsellerinin Bakan Ersoy ve basın mensuplarına tanıtıldığını açıkladı.
SULTANAHMET CAMİİ RESTORASYONU TAMAMLANDI
Bakan Ersoy, Sultanahmet Camii’nde de 400 yılı aşkın tarihindeki en kapsamlı restorasyonun gerçekleştirildiğini, bin 200 metrekarelik alana 8 metre yüksekliğinde çelik platform ve 35 metre yüksekliğinde iskele kurulduğunu söyledi.
Minare ve kubbe onarımları, kurşun kaplama, altın varak yenileme ve taş-mermer yüzey temizliği tamamlandı.