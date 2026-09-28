Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı kısa adıyla TÜYEK tarafından organize edilen "Vefatının 150. Senesinde Hattın Efendisi: Kazasker Mustafa İzzet Efendi" sergisi, İstanbul’daki Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen törenle kapılarını sanatseverlere açtı.

Osmanlı hat sanatının en önemli temsilcilerinden biri olan Mustafa İzzet Efendi’nin anısını yaşatmak amacıyla hazırlanan bu kapsamlı organizasyon, dönemin ruhunu ve büyük ustalık eserlerini bir arada sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, organizasyonun 19. yüzyılda yaşamış büyük bir hattat, musikişinas, alim ve aynı zamanda önemli bir devlet adamının hatırasını yad etmek maksadıyla düzenlendiğini belirtti. Yılmaz, Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin sadece yazı sanatında değil, Türk musikisi ve devlet idaresinde de derin izler bırakan çok yönlü bir şahsiyet olduğunu vurguladı.

SERGİNİN ODAK NOKTASI: AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ

Serginin merkezinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin bulunduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, hattatın bu mabedle olan manevi ve sanatsal bağına dikkat çekti. Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Ayasofya ile özdeşleşen tek hattat olduğunu dile getiren Yılmaz, Ayasofya denildiğinde akla gelen ilk ismin o olduğunu ifade etti.

Sözlerine devam eden Yılmaz, Ayasofya’nın asli hüviyetine ve hürriyetine kavuşmasının bir anlamda Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin de hürriyetine kavuşması anlamına geldiğini belirtti. Tarihi süreçteki gelişmelere değinen Yılmaz, Ayasofya 1934 yılında müzeye çevrildiğinde, o devasa hat eserlerinin camiden çıkarılmak istendiğini ancak dev boyutlardaki bu levhaların kapılardan geçmediği için zorunlu olarak bir kenara bırakıldığını aktardı.

Yılmaz, o garipliği içerisinde Ayasofya’nın Osmanlı ve İslam kimliğini hatırlatan en büyük yadigar olarak varlığını sürdürdüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’yı yeniden ibadete açarak sadece Fatih Sultan Mehmet’in emanetini asli kimliğine kavuşturmakla kalmadığını, aynı zamanda Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye de o izzetli günlerin hatırasını yeniden yaşattığını vurguladı.

İstanbul Valisi Davut Gül ise Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ev sahipliğinde kentin kültür, sanat ve edebiyat alanlarında yürütülen çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Vali Gül, İstanbul’un tarihi mirasına sahip çıkan bu tür nitelikli sergilerin şehir hayatına ve genç kuşakların yetişmesine sağladığı katma değere işaret etti.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve davetliler, usta hattatın nadide eserlerinin yer aldığı sergi alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Eserlerin estetik değeri ve ince işçiliği ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Kazasker Mustafa İzzet Efendi, 1845-1849 yılları arasındaki Ayasofya onarımı sırasında caminin ana kubbesini taşıyan pâyelere asılan sekiz adet devasa levhayı kaleme almıştır. Çapı yaklaşık yedi buçuk metre olan ve daire şeklinde tasarlanan bu hat levhalarında Allah, Muhammed, dört halife Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ile Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin isimleri yer almaktadır. İslam dünyasındaki en büyük hüsn-i hat yazıları arasında gösterilen bu dev eserler, ahşap üzerine sülüs celisi tarzında işlenmiştir.

Mustafa İzzet Efendi, hat sanatındaki üstün yeteneğinin yanı sıra neyzen ve bestekâr kimliğiyle de Türk musikisine unutulmaz eserler kazandırmıştır. Ayrıca Washington Abidesi’nde yer alan Osmanlı kitabesi ve İstanbul’un pek çok önemli yapısındaki celî sülüs yazılar da usta sanatçının imzasını taşımaktadır.

Tarihi ve sanatsal değeri yüksek birçok eserin ilk kez bir arada sergilendiği bu özel organizasyon, sanatseverlere geniş bir yelpaze sunuyor. Sergi, iki ay boyunca haftanın her günü Rami Kütüphanesi içerisinde yer alan TÜYEK Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek. Sanat meraklıları ve tarih tutkunları, haftanın yedi günü boyunca bu eşsiz mirası yakından inceleme imkanı bulacak.