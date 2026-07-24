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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının sürdürüldüğü Ayasofya-i Kebir Camii'nde ana kubbeye yönelik restorasyonda yeni bir dönem başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, restorasyonun güvenli ve kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla kurulan geçici çelik çatı, yüksek güvenlik standartlarına sahip koruyucu branda ile kaplanıyor.

ANA KUBBEDE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yapılan teknik analizlerde Ayasofya'nın ana kubbesinde güçlendirme ihtiyacı tespit edilmesinin ardından kapsamlı restorasyon süreci başlatıldı. Çalışmalar kapsamında kubbenin kurşun örtüsü sökülerek onarılacak veya yenilenecek. Aynı süreçte iç yüzeyde bulunan tarihi mozaiklerin konservasyon ve restorasyon işlemleri de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Yetkililer, tüm uygulamaların Bilim Heyeti'nin rehberliğinde ve tarihi yapının özgün dokusuna zarar vermeden yürütüleceğini belirtti.

KUBBE HAVA KOŞULLARINA KARŞI KORUNACAK

Restorasyon sırasında yapının yağmur, rüzgar ve diğer dış etkenlerden zarar görmemesi için kubbenin üzeri geçici çelik konstrüksiyon ve özel koruyucu branda ile kapatılıyor.

Projede kullanılan gri renkli branda, kubbenin tarihi görünümüyle uyumlu olacak şekilde seçilirken, yangın riskine karşı alev yürütmez özelliğe sahip yüksek güvenlik standartlarındaki malzemeden üretildi. Ayrıca çelik konstrüksiyonun taşıma kapasitesi ile rüzgar yükü hesaplamaları da mühendislik kriterlerine göre tamamlandı.

İBADET VE ZİYARET DEVAM EDECEK

Vakıflar Genel Müdürlüğü, restorasyon süresince Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete ve ziyaretçilere açık kalacağını duyurdu. Böylece hem koruma çalışmaları sürdürülecek hem de vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler camiyi ziyaret etmeye devam edebilecek.

Bu uygulamayla hem çalışma güvenliğinin en üst seviyede tutulması hem de kubbenin iç ve dış yüzeyindeki restorasyon işlemlerinin hava şartlarından etkilenmeden tamamlanması hedefleniyor.

BAKAN ERSOY: EN KAPSAMLI RESTORASYON KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarının yeni bir aşamaya ulaştığını belirtti.

Ersoy, Bilim Heyeti rehberliğinde yürütülen çalışmalar sayesinde tarihi yapının iklim koşullarına karşı korunduğunu, eşsiz mozaiklerin güvence altına alındığını ve tüm uygulamaların özgün doku korunarak sürdürüldüğünü ifade etti.

Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet'in emaneti ve İstanbul'un fethinin en önemli simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, tarihi yapının bilimsel koruma anlayışıyla gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.