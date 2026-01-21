DEM Müzecilik tarafından yapılan açıklamaya göre, bu kampanya çerçevesinde 1 Şubat’a dek 6-18 yaş arasındaki öğrenciler yüzde 50 indirimli bilet alabilecek.



Sultanahmet Meydanı’nda tarihi Defter-i Hakani Nezareti binasında bulunan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, ziyaretçilerini Ayasofya’nın 1700 yıllık tarih yolculuğuna davet ediyor.



Ayasofya’nın Bizans’tan Osmanlı’ya uzanan geçmişi, ileri teknolojiyle desteklenen görsel ve işitsel uygulamalar sayesinde etkileyici biçimde anlatılıyor.



Konstantin, Theodosius, Jüstinyen, Fatih Sultan Mehmet ve Mimar Sinan’ın yapı üzerindeki izleri; mimari, kubbesi ve geçirdiği dönüşümler üzerinden aktarılıyor. Yaklaşık 300 eserden oluşan koleksiyonda mabedin mühürlü tuğlaları, Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne vakfettiği Kur’an-ı Kerim, Fossatti Kardeşler’in kubbedeki dört Seraphim Meleği’nin yüzünü örten bronz madalyonlarından biri, Aziz Tadeos’un kol biçimli rölikeri ve Ayasofya Camii Minber Sancağı gibi değerli parçalar bulunuyor.



Efes Deneyim Müzesi ise Efes Antik Kenti’nin arkeolojik kalıntıları arasında, antik tiyatronun tam karşısında yer alıyor. 360 derece mapping, projeksiyon sistemleri, hologramlar, üç boyutlu akustik ses tasarımları, zemin titreşimleri, tematik koku ve sis efektleriyle ziyaretçilere antik çağın günlük yaşamını tüm duyularıyla hissettiriyor.



Müzenin mit ile gerçeği harmanlayan görsel anlatımları, ziyaretçileri adeta Efes’in antik dönem caddelerine, festivallerine, tapınaklarına, evlerine, çarşı ve pazarlarına taşıyor.