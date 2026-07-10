Erzincan'ın tarihi mimarisi ve dik kanyonlarıyla büyüleyen sakin şehri Kemaliye, doğa sporlarının ardından bu kez sokak kültürünü ve adrenalini bir araya getiren modern bir organizasyona ev sahipliği yaptı. İlçe şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen ayaklı kaykay etkinliği, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları ve ekstrem spor tutkunlarını Kemaliye'nin dik ve virajlı yollarında buluşturdu. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun katılım gösterdiği şenlik, ilçeye bambaşka bir enerji kattı.

DENGE VE HIZIN MUHTEŞEM UYUMU

Özel olarak hazırlanan ve zorlu virajlardan oluşan parkurda sahne alan sporcular; tamamen denge, yüksek hız kontrolü ve koordinasyon gerektiren performanslarını sergiledi. Kemaliye'nin kendine has coğrafyasında, yer çekimine ve hıza meydan okuyan yarışmacılar, izleyenlerin yüreğini ağzına getiren estetik hareketlere imza attı. Hem zamana karşı yarışan hem de yeteneklerini sergileyen kaykaycıların bu mücadelesi, izleyicilerden büyük alkış topladı ve ortaya oldukça renkli görüntüler çıkardı.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER ADRENALİNE DOYDU

Geleneksel kültür ile ekstrem sporları harmanlayan Kemaliye şenlikleri, bu yıl da ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sundu. Parkur kenarlarını dolduran yüzlerce yerli ve yabancı turist, sporcuların kıyasıya mücadelesini heyecan dolu bakışlarla takip etti. İlçe sakinleri ve organizasyon komitesi, Kemaliye'nin sadece su ve hava sporlarıyla değil, ayaklı kaykay gibi alternatif modern sokak disiplinleriyle de anılmasından ötürü memnuniyetlerini dile getirerek, bu tür etkinliklerin ilçenin küresel tanıtımına büyük katkı sağladığını vurguladı.